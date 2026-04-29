【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが4月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表。同居生活を開始してからの変化を明かした。【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女◆ヒカル＆加藤神楽、同居生活で変化したことこの日、ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」としてリアルな日常