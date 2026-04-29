日本ハムは6月に道東エリアの帯広市と釧路市でファーム・リーグ公式戦を開催する。対戦相手はオイシックスで、試合日程は、6月6日（土）に帯広市の「帯広の森野球場」（13時試合開始）、7日（日）に釧路市の「ウインドヒルひがし北海道スタジアム」（12時30分試合開始）の2連戦を予定している。チケットの一般販売は今月26日から球団公式サイトや各開催地で始まっている。球団によると、若手選手たちのプレーを間近で観戦でき