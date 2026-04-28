“恋愛強者”の34歳美人経営者が、ハイスペ経営者との同棲初日にジャグジーへと大胆に誘う場面があった。【映像】34歳美人経営者が穴開き水着で“誘惑”4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリ