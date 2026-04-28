“恋愛強者”の34歳美人経営者が、ハイスペ経営者との同棲初日にジャグジーへと大胆に誘う場面があった。

【映像】34歳美人経営者が穴開き水着で“誘惑”

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、女性側が結婚を前提に向き合いたい男性に合鍵を渡してペントハウスに招待し、男性がそれに応じて訪れれば“ゼロ日婚約”が成立、同棲がスタートする一方、合鍵を渡さなかった場合、その男性とは二度と婚活をすることができないという番組ルールが発生した。

あやかは最初のデート相手として指名したショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）との“ゼロ日婚約”が成立。ショウゴを部屋に案内したあやかは、夜景に見惚れるショウゴにさっそく仕掛ける。「お風呂好き？上の階に、絶景を見ながら2人で入れるお風呂があるから、後で行こう」。

この思いがけないアプローチに、ショウゴは「マジで？あとで行こう」とノリ良く快諾。ジャグジー風呂でシャンパンを飲みながら、ムードある雰囲気で距離を急接近させた。この光景に、スタジオMCを務める俳優・夏菜も「近くない？距離が」と大興奮の声を上げていた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）