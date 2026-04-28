広島１１―１巨人（セ・リーグ＝２８日）――広島がいずれも今季最多１８安打、１１得点で連敗を３で止めた。床田は８回１失点で今季初勝利。巨人は先発則本が乱調で、打線も六回二死まで無安打と振るわず。◇中日３―０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２８日）――中日が今季最長の連勝を４に伸ばした。二回、村松の適時三塁打で先制し、四回に阿部が２ランを放った。金丸が７回無失点。ＤｅＮＡは打線が振るわず３連敗。◇ヤクルト