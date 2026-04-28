東京・八王子市で28日、貸金庫から少なくとも4億円の現金が盗まれる事件が発生。複数の人物が現場から逃走したとみられる様子が防犯カメラに映っていた。さらに同日、葛飾区では金塊2キロが奪われる強盗事件も起きており、警視庁は現場から逃走した3人組の行方を追っている。ロッカータイプの貸金庫東京・八王子市で、貸金庫から少なくとも4億円の現金が盗まれた。捜査関係者によると28日午前9時前、八王子市旭町（あさひちょう）