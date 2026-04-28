“ぐっさん”の愛称で、平成の時代に雑誌やテレビで大活躍した谷口紗耶香さん。ティーン誌で活躍後はギャル雑誌で人気を集め、平成女子の憧れ的存在でした。そんな谷口さんは20代で結婚、出産、離婚、再婚を経験し、39歳の現在、4人のお子さんのママに。Instagramでは誰もが憧れるセレブな生活ぶりがうかがえますが、長女とふたり暮らしだったシングルマザー時代には知られざる苦悩があったそう。困難をポジティブに乗