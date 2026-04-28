“ぐっさん”の愛称で、平成の時代に雑誌やテレビで大活躍した谷口紗耶香さん。ティーン誌で活躍後はギャル雑誌で人気を集め、平成女子の憧れ的存在でした。そんな谷口さんは20代で結婚、出産、離婚、再婚を経験し、39歳の現在、4人のお子さんのママに。Instagramでは誰もが憧れるセレブな生活ぶりがうかがえますが、長女とふたり暮らしだったシングルマザー時代には知られざる苦悩があったそう。困難をポジティブに乗り越えてきた秘訣を伺いました。

【写真】「懐かしい」おはガールとして活躍した当時の谷口さん「当時から美人」（8枚目/全11枚）

平成のカリスマモデル、知られざる「離婚後」

── 小学生でデビューし、朝の小学生向け番組『おはスタ』や雑誌『Seventeen』などで活躍し、その後は『Happie nuts』などギャル雑誌に転向。仕事を続けながら、20代で結婚されたそうですね。

谷口さん：小中学生の頃にローティーン向け雑誌に出ていると、その後はキレイ系やナチュラル系のお姉さん雑誌に移行してくモデルが多いのですが、私は高校生で当時流行っていたギャルに目覚めてしまって。そのままギャル雑誌に移行した珍しいパターンだったと思います。

ママになった現在もスタイルは健在の谷口紗耶香さん

アパレルに興味があったので、芸能やモデルの仕事をしつつ、20代からは渋谷でアパレルの仕事をしていました。最初の結婚は22歳。25歳で長女を産みましたが、仕事は出産後も続けていました。

── 渋谷はギャルの聖地で、当時は「カリスマ店員」という言葉もブームでしたね。その後、離婚してシングルマザーになり、生活に苦労された時期があったそうですね。

谷口さん：ちょうどママタレントやママモデルが世に出始めた頃で、私もそういう方向に行けたらいいなと思っていたのですが、結婚から2年後に離婚しました。今の主人と結婚するまで、シングルマザーとして長女を育てていた期間が2年ほどあり、生活するのに必死でした。

── 特に大変だったことはなんでしたか。

谷口さん：経済面での不安が常にありました。長女とふたりで暮らしていたころは、「今月の家賃ちゃんと払えるかな」という月もあって、生活の心配は尽きなかったと思います。

── 当時はどんな仕事をしていたんですか？

谷口さん：アパレルとWEBのファッションモデルの単発の仕事をしていました。朝、娘を保育園に預けてそのまま仕事に行って。家計が厳しいときは親に頼ったこともありました。生活は節約を心がけていたものの、月に1回はご褒美で、娘と外食に行こうと決めて。苦労も緩和しながら生活を送っていました。

── 若くして数々の雑誌で活躍し表紙を飾っていた過去があったと思うのですが、ご自身の名前が出ない仕事をすることへの抵抗はなかったのですか。

谷口さん：プライドなんて何もなかったです。生活をしていくのに必死で、その日その日を精一杯生きるという感じでした。シングルマザーだった頃は、とにかくいただける目の前のお仕事に一生懸命取り組んできました。

── 子育てはお金がかかると言われています。どうやりくりされていたんですか。

谷口さん：娘の洋服は、ファストファッションや子ども用品店でお手頃なものを買っていました。食事は、仕事の現場に行けばお昼が出ましたし、娘は保育園で給食があるので、朝と夜の食事を自炊していました。モデルの仕事をしていてダイエットをしていたので、私はきのこや野菜中心の食事で。娘もまだ小さく、たくさん食べるわけではなかったので食費は抑えられていたと思います。

── Instagramでセレブな生活ぶりが話題になっているので、そんな過去があったとは知りませんでした。小さかった娘さんを抱えての生活は大変だったのでは。

谷口さん：昔から子どもがほしいと思っていたので、長女の存在が私の支えになっていたことは間違いありません。それに、いつも味方でいてくれた母に頼ることができたのと、友達の存在は大きかったです。ギャル雑誌で一緒にモデルをしていた友達に同い年の子どもがいて。時間を見つけては、子育ての悩みを相談し、励まし合いながら一緒に育ててきて気持ちの面でも助けられていました。

今は子どもが4人に増え、食費もかかるようになったので、日頃から激安スーパーや八百屋さんと値段を比較して買い物をしています。過去の苦労があるので、生活自体は今も節約を心がけています。

デビューは映画『鉄道員』多忙な幼少期

── 小学生から芸能界で活躍していましたが、そもそもこの世界に入るきっかけはなんでしたか。

谷口さん：小学校中学年のときに母が雑誌で事務所の募集を見て応募したのがきっかけでしたが、私はまったく興味がなかったので、大人が話しているのを聞いていただけでした。

── デビュー作は、高倉健さん主演の映画『鉄道員』で、広末涼子さんの幼少期を演じました。

谷口さん：小学5年生のときにオーディションを何回か受けて役をいただいたのですが、レッスンも何も受けていない普通の子どもがいきなり大人の現場に連れて行かれたという感じです。演技もまったくの素人でした。

── かなり忙しい生活だったと思います。

谷口さん：「私、今何しているんだっけ」というくらい毎日が目まぐるしかったです。朝3時に埼玉の実家にハイヤーがお迎えに来て東京のテレビ局へ。朝の生放送後に電車で埼玉に戻り、3時間目くらいから授業を受け、放課後、また東京に行く日もありました。

── 芸能の仕事は自分で希望したわけではなかったそうですが、仕事は楽しめていましたか。

谷口さん：一緒に出ている子たちが同世代で、現場が学校のような感じだったのですごく楽しかったです。『おはスタ』の山寺さんが私たちのことを気遣ってくれて。自分から飛び込んだ世界ではなかったものの、周りは将来を見据えて仕事をしている子たちがたくさんいたので、私もそれに刺激を受けて、意識も少しずつ高まっていきました。

小学校高学年から中学校にかけては本当に忙しく、中学校はほとんど通えませんでした。今しかない学校生活を楽しみたいと、高校では仕事をセーブして。そこで当時流行し始めたギャルにハマり、ギャル雑誌に出るように。今まで出ていた雑誌とは系統が違ったのですが、自分の好きなことを突き詰めていくのが楽しかったです。

平成女子ランキングにも！再注目される現在

── 現在は4人のお子さんがいらっしゃるそうですね。どんな仕事をされているんですか。

谷口さん：Instagramを中心に、インフルエンサーとして活動をさせてもらっています。主人と結婚して、2人目が産まれたころからSNSで仕事の依頼をいただくようになり、子育てと並行して始めました。女性誌のモデルをすることもあります。

── 平成ブームの現在、再び注目される機会が多いそうですね。

谷口さん：みなさんが私のことをSNSに上げてくれることもありますし、平成女子ランキングなどにも入れていただいているようです。当時、雑誌の付録だったプリントシールを「まだ持ってます！」とコメントをくださる方もいます。

私も昔の写真をInstagramに投稿したところ、フォロワーが一気に増えました。まだ私を知ってくださっている方がいるんだと思うとうれしいです。うちの子どもたちも、私がマクドナルドのCMに出ていたころの映像を観て「ママ、昔どんな感じだったの？」と聞かれることもあります。

── 今後、取り組んでいきたいことはありますか。

谷口さん：4人の子育てをしているなかで、だんだんと自分のハングリーさがなくなってしまったのを実感していて。ここ数年の優先順位は自分のことよりも完全に子どもになっていました。子育て以外の余力が残っていないというのが正直なところで。

でも、下の子が幼稚園に通うようになり少しずつ手が離れてくると、だんだんとやりたいことが出始めてきたんです。モデルもそうですし、手に職もつけたいなと。自分を応援してくれている方の声をいただけてやる気も湧いてきていますし、私にもまだできることがあるのかなと思い始めています。

私が雑誌やテレビで仕事をしていたころは、基本的に受け身で。「次はこういう仕事がありますよ」と大人にレールを引いてもらっていました。時代が変わって、今は自分で自分を売り込むといいますか、個々が能力を持って、それを出していく時代に変わったなと感じています。その意味でSNSは便利なツールですね。子育ての隙間時間を有効活用して、少しずつ自分を取り戻していきたいと思っています。

取材・文：内橋明日香 写真：谷口紗耶香