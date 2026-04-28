◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神・福島圭音（けいん）外野手が、汚名返上の一打を放った。３―６の５回１死三塁、ヤクルト・吉村の７球目の直球をはじき返した。左中間フェンス直撃の適時二塁打に、左翼スタンドは沸き立った。「打ったのはストレート。とにかくがむしゃらに向かっていきました。最低でも外野フライを打ちたいと思っていましたが、越えてくれてよかったです」と、守備でのミスをバッ