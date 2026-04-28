5月10日の母の日に向け、カーネーションの出荷作業が最盛期に。一方、ここにも中東情勢の影響が。 【写真を見る】“母の日”を前にカーネーションの出荷がピーク 原油高の影響受けやすい「包装資材」は今シーズン分は確保 価格に影響なし 愛知・西尾市 28日、国内有数のカーネーションの産地、愛知県西尾市では、母の日を前に出荷作業で大忙し。JA西三河の選花場では、職員らが