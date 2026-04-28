キャンプやカヤックなどのアクティビティを体験できるアウトドアの複合施設が岡山県矢掛町にオープンしました。 【写真をみる】アウトドア用品大手のショップも施設の中はどうなっている？ 「どうぞ！」 矢掛町が、賑いの創出のため約20億円かけて小田川沿いに整備した「アウトドアヴィレッジやかげ」が、きょう（28日）オープンしました。施設の中には、アウトドア用品大手、モンベルの中四国最大級の広さを誇る