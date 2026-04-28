謎の制服おかっぱ集団・アバンギャルディが、アジアツアー『AVANTGARDEY ASIA TOUR 2026 【LET'S GROOVE!!】』で新衣装を披露した。【動画】アバンギャルディ、学生制作の特別衣装で圧巻のシンクロダンス同衣装は、モード学園の卒業制作展「未来創造展 2026」にスペシャルゲストとしてアバンギャルディが出演した際、パフォーマンス用として学生が特別に制作したもの。 メンバーが衣装を気に入り、今回のアジアツアーに加え