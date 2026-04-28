こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月28日は、近未来感あふれるスケルトンデザインがカッコいいJBLの完全ワイヤレスイヤホン「Tune Flex（チューン フレックス）Ghost Edition」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 JBL TUNE FLEX GHOST ワイヤレスイヤホン bluetooth 2ウェイ装着/ノイズキ