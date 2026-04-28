『カバーズ・スプリングロックフェス』集合 NHKホールから、【NHKBS】で２週連続で届けた『カバーズ・スプリングロックフェス』。5月22日に【総合テレビ】で＜完全版＞の放送が決定した。BSで放送した全曲に加えて未公開のパフォーマンスも放送する。【写真】「カバーズ・ロックフェス」場面カット1966年生まれ。今年還暦を迎え注目を集める企画ユニット“ROOTS66”は、沢田研二「勝手にしやがれ」、尾崎紀世彦の「