２８日の東京株式市場は強弱観対立のなか上昇一服、日経平均株価は前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンでのもみ合いが予想される。前日に一時１２００円近く水準を切り上げ、６万１０００円台を視界に捉える場面があった。終値でも８００円あまり上昇し６万円トビ台半ばで着地するなど驚異的な強さで史上最高値を更新したが、足もとではさすがにスピード警戒感も拭えない。前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、独