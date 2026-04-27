「リファ（ReFa）」が、チャームとしてバッグに付けられるヘアブラシ「リファハートブラシチャーム」（1万1000円）を5月下旬に発売する。【画像をもっと見る】リファハートブラシチャームは、ほぐしピンが髪の絡まりをほぐし、天然豚⽑100%のみがきピンがキューティクルを優しく整え、髪本来のツヤを引き出すアイテム。持ち運びに便利なチャームとして使用でき、ピンの折れを防ぐカバーにはミラーを付属する。またリフ