「リファ（ReFa）」が、チャームとしてバッグに付けられるヘアブラシ「リファハートブラシチャーム」（1万1000円）を5月下旬に発売する。

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リファハートブラシチャームは、ほぐしピンが髪の絡まりをほぐし、天然豚⽑100%のみがきピンがキューティクルを優しく整え、髪本来のツヤを引き出すアイテム。持ち運びに便利なチャームとして使用でき、ピンの折れを防ぐカバーにはミラーを付属する。

またリファは、TWICEの日本人メンバーからなるユニット MISAMOを「ReFa MUSE」に起用していることから、MUFG STADIUM（国立競技場）で開催中の「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN」に協賛。特設ブースを出展し、リファハートブラシチャームをはじめとする新商品の先行体験・予約をはじめ、TWICEのサイン入りグッズなどの限定特典が当たる抽選コンテンツ、フォトウォールなどを用意している。

◾️特設ブース概要

期間：2026年4月25日（土）〜4月28日（火）

営業時間：9:00〜20:30頃​

場所：MUFG STADIUM（国立競技場）Bゲート付近​

◾️リファ：公式サイト