犬にしてはいけない『春のNG行為』6選 寒かった冬が終わり、ぽかぽかと心地よい春は人も犬も過ごしやすい季節。愛犬とのお出かけを計画している飼い主さんも多いことでしょう。 そんな過ごしやすい春にも、犬の健康トラブルはつきものです。少しの油断が思わぬ事態に発展してしまう危険性も。そこで今回は、犬にしてはいけない『春のNG行為』をご紹介します。 1.寄生虫対策を怠る 気温が上がってくる春は、同時に