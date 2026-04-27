イランとの戦争をめぐり、ドナルド・トランプ米国大統領の中核支持層である「MAGA（Make America Great Again）」陣営が分裂している。FOXニュースのアンカー出身で「保守系論客」として知られるタッカー・カールソン氏は25日（現地時間）、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、「私はこの戦争と、米政府が向かっている方向性が嫌だ。裏切られた気分だ」と語った。かつてトランプ氏を支持していたことを後悔