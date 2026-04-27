〈「息すんな」「死ね」…名門・筑波大附属中の“陰湿いじめ”を被害生徒の母が告発《学校側は「極めて重く受け止めている」》〉から続く創立130年を超える名門国立校・筑波大学附属中学校が、「週刊文春」が独自に報じていたいじめ問題を、「いじめ重大事態」と認定し、文部科学省に報告したことが分かった。4月24日、同校がHPで発表した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「息すんな」、「死ね」などの暴言も…創立130年超