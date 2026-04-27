危急存亡の秋を迎えている社民党。その「戦犯」の一人とも言われているのが、福島瑞穂党首（70）である。実に計16年間も党のトップを務めているが、退潮に歯止めどころか、拍車がかかるばかりだ。【前編】では、その福島氏が、常々同志から選挙区、あるいは衆院へのくら替えを求められていたにもかかわらず、頑なに参院比例区での出馬を貫き通し、5期にわたって当選を重ねてきたことを記した。【後編】では、同志が次々と討ち死