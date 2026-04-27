栃木県宇都宮市の飲食店に、84歳の男性が運転する車が突っ込む事故がありました。27日午前9時半過ぎ、宇都宮市春日町の飲食店で「車が店舗に入ってきている」と110番通報がありました。警察によりますと、運転していたのは84歳の男性で、ガードレールに衝突したあと、赤信号で停車していた乗用車に衝突。その勢いのまま飲食店に突っ込みました。この事故で、車を運転していた男性が右手薬指を擦るなどの軽傷を負いました。男性は「