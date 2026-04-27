ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）が相次ぐチャレンジ失敗に自らを罰した。２６日（日本時間２７日）の敵地アストロズ戦に４―７で敗れ、連勝は８でストップ。「５番・二塁」のチザムは４打数２安打、２三振の内容だったが、ファンがため息をついたのは２点を追う２回の第２打席だ。アリゲッティの４球目を見逃し、すぐさまチャレンジを要求したが、ＡＢＳ判定で却下。７回のうちまだ１回（成功率１４