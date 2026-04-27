◇MLB ブレーブス6-2フィリーズ(日本時間27日、トゥルイスト・パーク)ブレーブスがフィリーズに勝利し、MLB最速で20勝に到達しました。ブレーブスは開幕カードで勝ち越しを決めると、その後も勝ちを重ねていきます。ダイヤモンドバックスとの4連戦で2勝2敗とするも、そのほかの8カードで勝ち越し。安定した戦いぶりを見せています。さらに、日本時間15日からは3カードにまたがって6連勝を記録するなど、勢いに乗った戦いを続けてい