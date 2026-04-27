ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、新商品「とろリッチパイの実」を5月12日に発売する。同商品は、1979年の発売以来48年目の「パイの実」シリーズで初めて、チョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を包み込んだ新しいパイの実。コク深いバター（発酵バター0.6％、発酵バター入りのマーガリンを使用している）を練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームをとじ込めることで、サクサクとした