NPB(日本野球機構)は27日、公式記録の訂正を発表しました。対象となったのは22日のプロ野球 セ・リーグ、巨人-中日戦(前橋)での1プレー。巨人が3点をリードした2回裏2アウト3塁、巨人・ダルベック選手が内野フライを打ち上げるも中日内野陣がこれを捕球できず。記録は中日のファースト・阿部寿樹選手のタイムリーエラーとなっていました。NPBはこのプレーを「1塁手失策」から「3塁内野安打」に変更すると発表。ダルベック選手にヒ