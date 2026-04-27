1時間以上も変なクレーマーに捕まっていた!!【漫画】本編を読む日本の接客現場では「お客様は神様」という考え方が根強く、それが不条理な関係を生み出している。百貨店のアパレル業界で約10年の経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描く『戦慄のクレーマー〜歪んだ正義感〜』は、まさにその闇を凝縮した物語だ。フォロワーの体験をベースに再構成された本作には、幽霊よりも恐ろしい人間の「正義」が描かれている。■善意という名