感謝状を手にする竹内幹雄さん＝27日午前、神戸市横転して炎の上がる軽乗用車から70代の夫婦を2分間のうちに助け出し命を救ったとして、兵庫県三田市の竹内幹雄さん（55）に27日、警察庁長官の感謝状が贈られた。救助中に炎は勢いを増し、車は全焼。竹内さんは「早く助け出すしかなかった。無事で良かった」と振り返った。兵庫県警によると、人命救助に関する警察庁長官の感謝状は全国で今年初めて。事故は昨年11月2日午後に発