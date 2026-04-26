衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」が4月27日に提供開始！NTTドコモは2日、同社の携帯電話サービスにおいて「いつでも、どこでもつながる」ネットワークの実現に向けてSpace Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する衛星通信サービス「Starlink」を活用した衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を2026年4月27日（月）から提供開始すると発表しています