ピン芸人のみなみかわ（43）が、23日のYouTube生配信で、芸人でユーチューバーのカジサックことキングコング梶原雄太（45）について言及した。梶原は人気ユーチューバー、ヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。「俺は全くハマらなかった人」と明かした上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。そ