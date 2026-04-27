2021年に83歳で亡くなった占い師の細木数子さんを題材にし、4月27日からNetflixで配信スタートするドラマ「地獄に堕ちるわよ」が波乱の様相だ。細木さんの養女で、「六占星術」後継者の細木かおりさん（47）が「OKじゃないんですよ！勝手にですよ」などと制作に許可を出していないと主張した上、ドラマで描かれている主人公についても誇張や歪曲があると物申しているのである。【写真】細木数子「地獄に墜ちるわよ」(Netflix）テ