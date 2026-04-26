アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の山田涼介が、２６日放送の「スクール革命！」（日本テレビ系）に出演。大物俳優からもらった?名言?を明かした。それは、山田が俳優とアイドルの間で葛藤していた時のこと。「映画で共演した西田敏行さんに『大丈夫。あなたの未来は明るいよ』って言葉をもらった」と明かした。当時「相談とかしたことなかったんですけど、（西田さんは）『山田君を現場で見ていて、きっと