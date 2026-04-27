タレントの磯野貴理子（62）が27日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演し、自身が悩まされた更年期の症状について明かした。50歳だった2014年に脳梗塞を発症。それ以前の40代半ばから体の不調を感じるようになり、「バラエティーでエピソードをしゃべるじゃないですか。しゃべり終わった後に首から滝のような汗が流れてて、一生懸命しゃべったから出たのかなくらいにしか思っていなかったけど、今思うとホット