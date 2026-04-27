北米で２４日に劇場公開されたマイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の初週末興行収入が全世界で総額２億１７４０万ドル（約３４６億円）に達し、ミュージシャンをテーマにした伝記映画のオープニング興収記録を大きく更新した。米誌「ハリウッド・リポーター」などによると、同作は北米の興収だけで９７００万ドル（約１５０億円）を記録し、今年北米で封切られた作品の中では、ユニバーサル・ピクチャ