韓国経済の成長エンジンが急速に冷え込んでいる。経済協力開発機構（OECD）は今年の韓国の潜在成長率を1．71％と予想した。過去初めて2％を下回った昨年（1．92％）より0．21ポイント低い。来年の潜在成長率の予測値は1．57％だ。予想通りになれば2012年（3．63％）以降15年連続の下落だ。1％台の潜在成長率の定着に対する懸念も強まっている。韓国社会が半導体超好況で錯覚している間に経済の実情は「低成長の沼」へと沈んでいる