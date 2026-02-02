NHK「豊臣兄弟！」では、桶狭間の戦いの後に、信長（小栗旬）が褒賞を与えるシーンが描かれた。実際の信長や秀吉は、どのような人事戦略をとっていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。「尾州桶狭間合戰」歌川豊宣筆（写真＝古美術もりみや／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■実績のみで評価する“信長の先進性”NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。桶狭間の戦いから美濃攻めへと小一郎（仲