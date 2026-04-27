歌手で俳優の中島健人（32）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。女優戸田恵梨香から“予言”を受けていたことを明かした。この日は「インタビュアー林修」のコーナーに戸田が出演。中島は戸田と11年のフジテレビ系ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」で共演し、「僕が生徒役で、（戸田が）先生の役でした」と振り返った。また「共演するシーンはそんなになかったんですけど、唯一、戸田さん