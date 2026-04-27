4月に値上げされた食用油が6月もまた値上げです。J-オイルミルズは家庭用と業務用の食用油を6月納品分から値上げすると発表しました。家庭用の対象商品は14品目で、11％〜16％値上がりします。円安や物流費、包装資材費などサプライチェーン全般のコスト上昇に加え、中東情勢による原油価格の急騰でバイオ燃料向けの植物油の需要が増え、相場が上昇していることも理由です。食用油については先週、日清オイリオグループも6月からの