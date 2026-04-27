まだまだ人気が続きそうなデニムアイテム。気温差が激しい春コーデに取り入れるなら、1枚でも羽織りでも使えるシャツを持っておくと重宝しそうです。今回は、おしゃれさんが太鼓判を押している【しまむら】のデニムシャツに注目しました。遊び心のあるデザインが光る1枚なので、コーデをアップデートしたい大人女性はぜひ取り入れて。 春コーデの主役になるダメージデニムシャツ 【しまむ