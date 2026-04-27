東京・品川区でクレーン車が倒れ、住宅の屋根にクレーンの先端部分が突き刺さりました。午前11時半すぎ、東京・品川区西五反田で建設作業中のクレーン車が倒れ、クレーンの先端部分が住宅の屋根に突き刺さるかたちで止まりました。警視庁によりますと、現場では4階建ての建物を建設するための土台の工事が行われていて、クレーン車は土のうを運ぶ作業をしていましたが、その最中にバランスを崩したということです。けが人はいない