トランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で銃撃事件が起きました。セキュリティー面について、夕食会に参加した記者によると、警備上の死角もあったといいます。■記者会主催夕食会…発砲事件発生アメリカ・ワシントンで25日夜。「アメリカ大統領ドナルド・トランプ」拍手喝采を浴び、登場したトランプ大統領。そのおよそ20分後、“銃声”が会場に響き渡りました。年に一度、ホワイトハウスの記者会が主催する夕食会で発砲事