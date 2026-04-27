武漢を流れる長江を航行する船舶。（２０２５年７月２９日撮影、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢4月27日】中国湖北省武漢市で1957年に開通した武漢長江大橋は、長江にかけられた最初の大橋で、完成は地域の人々の移動に歴史的な変化をもたらした。長江に橋がない時代は終わったが、武漢ではその後もフェリーが川を渡る日常の交通手段として残った。しかし、船は濃霧や強風により運航を中止することもあった。武漢長江