ハンバーガーチェーンのモスバーガーは、5月7日から5月中旬まで、関西･中国･四国エリアの店舗(一部除く)で「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」(510円、チーズ入り550円)を販売する。「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」の画像はこちら〈11年目の春の定番商品〉同商品は、淡路島の契約農家で栽培された新たまねぎを使用した季節限定メニューで、2016年に中国･四国地域で初登場。以降は関西エリアを中心