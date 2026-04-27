iPhone Airなどの2025年に登場した最新モデルでは、バッテリーが切れた後に電源が入らなくなる問題が複数報告されていると、Apple関連メディアの9to5Macが報じています。The new iPhones have a problem turning back on after the battery runs out - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/04/26/iphone-turned-off-dead-how-to-turn-back-on/9to5Macで働くベンジャミン・メイヨー記者は、iPhone Airのバッテリーがゼロになってしまっ