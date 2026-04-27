「ブルーカラー・ビリオネア」の正体昨今、報道でよく見聞きするようになった「ブルーカラー・ビリオネア」という言葉。アメリカから渡ってきたこの言葉、「ビリオネア」は日本語では「億万長者」と訳される。「ブルーカラー」とは、作業服を着用し、現場で肉体労働に従事する職種を指す言葉だ。これまで「3K（きつい・きたない・きけん）や「底辺職」と揶揄されてきた職種でもある。【写真を見る】日本の生産年齢人口がピークを