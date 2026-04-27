タレントの磯野貴理子が２７日、ＮＨＫ「あさイチ」で、更年期症状で起こった心の変化を告白した。磯野は４０代半ばで心身の変化に悩まされたという。体調面では、バラエティ番組でしゃべった後に「首から滝のような汗が流れていて。一生懸命しゃべったから…ぐらいしか思っていなかったが、今思えばホットフラッシュだった」と振り返った。心の面でも異変があった。「最初に気付いたのはＡＴＭに並んでいて、後ろのおじさん