家事育児と個人開発は両立できない」――そんな常識を軽やかに覆し、たった一人で開発したアプリが初月で250万円の売上を記録するという驚異的な実績を築き上げた女性がいる。ソフトウェアエンジニアの「なつみかん」氏だ。同氏は、何かに追われる多忙な日々の中にあっても、日常のタスクを極限まで圧縮し、テクノロジーを駆使することで、個人が圧倒的な成果を出せる時代だと語る。本稿では、時間も余裕もない状態から、