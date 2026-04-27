〈小泉進次郎防衛相が地震直後、「2万円焼肉会食」に参加していた！《三陸沖地震発生の夜、アルコールも口にし…》〉から続く4月20日夕方に起こった三陸沖地震の直後、災害対応に当たるべき小泉進次郎防衛相が岸田文雄元首相と木原誠二元官房副長官とともに、2時間にわたって飲酒を含む会食をしていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。【画像】小泉氏が舌鼓を打った“超高級焼肉”4月20日、午後4時52分に発生した三陸沖