アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで発生した銃撃事件をめぐり逮捕された容疑者が、政権幹部の殺害を予告する声明を家族に送っていたと、現地メディアが報じました。ニューヨーク・ポストによると、逮捕されたのはコール・アレン容疑者で、事件の10分前、家族に対して犯行を予告するメッセージを送っていたということです。その中でアレン容疑者は「親愛なる連邦の暗殺者」と名乗り、トランプ大統領を念頭に