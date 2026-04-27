浦和は27日、定時株主総会を開き、2025年度の事業収支が承認された。営業収入は過去最高を更新する113億1000万円で、3期連続で100億円を突破した。一方でクラブW杯出場に伴い事業費用が膨らみ、営業費用は115億3200万円。当期純損失は1億円で、20年度以来5年ぶりの最終赤字となった。オンライン取材に応じた田口誠社長は「投資がピッチ上の結果に表れず期待に応えられなかったことは重く受け止めている。現場の体質改善、もう少